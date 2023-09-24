Вашингтон, 24 сентября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский солгал американской общественности о возможности захвата российских территорий, чтобы сохранить поток военной помощи. Такое мнение выразил экс-разведчик американских Вооружённых сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Он [Зеленский] не может сказать правду о происходящем, потому что его выпотрошат дома в политическом смысле, а Запад повернется к нему спиной», — сказал эксперт.

Как объяснил Риттер, заявление украинского лидера о возможности занятия российских земель нужно, чтобы продолжать получать деньги от других государств. При этом, по словам экс-разведчика, Зеленский прекрасно знает о реальном положении дел на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в июле заявил, что Киев пытается скрывать потери украинской армии при провалившемся контрнаступлении. По его мнению, Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления понесли катастрофические потери, которые Киев неудачно пытается скрыть от остального мира. Как пояснил эксперт, эта правда для киевской стороны не представляется удобной.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил о провале контрнаступления ВСУ. Как уточнил российский лидер, с начала операции Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.