Вашингтон, 24 сентября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО, поскольку это не в интересах Вашингтона, сообщило 24 сентября агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не думаю, что членство [Украины] в НАТО отвечает нашим интересам», — заявил Десантис, пояснив, что для США это выльется лишь в новые обязательства с непонятной выгодой.

По его мнению, Вашингтон вовсе не обязан давать Украине карт-бланш, если она не пытается завершить вооружённый конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, американский эксперт Джеффри Сакс 19 сентября заявил о постепенной потере США устойчивости в геополитическом положении, в том числе из-за Украины. По его мнению, само начало Россией спецоперации на Украине показывает утрату прежних позиций американцами.

В середине августа возглавляющий канцелярию генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что членство Украины было бы возможно в обмен сдачу Киевом части своих территорий России. Эту идею осудили в Киеве.