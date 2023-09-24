Кстовский район, Нижегородская область, 24 сентября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. В Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участие маршрутки. Об этом сообщили в региональном управление МВД.

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Авария случилась около 09:40 24 сентября около села Шелокша Кстовского района. Грузовой автомобиль и пассажирская «Газель» столкнулись на трассе М-7.

«Предварительно установлено, что три человека погибли, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу», ― уточнили в правоохранительном ведомстве.

Кроме того, по данным МВД, пострадали ещё десять человек. По информации Telegram-канала «112», пострадавших значительно больше ― 19 человек.

На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля в результате столкновения автомобиля Honda с микроавтобусом маршрутного такси в Иркутске пострадали четыре человека ― водитель иномарки и три пассажира маршрутки. Авария произошла на пересечении улиц Безбокова и Бочкина у остановки общественного транспорта «Управление ГЭС».

В Омске 17 июня водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина скончался, ещё четыре человека, включая подростка, пострадали.

Во Владивостоке водитель маршрутного автобуса сбил двух человек, ехавших на самокате. Обоих мужчин госпитализировали.