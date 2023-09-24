Новая Каховка, Херсонская область, 24 сентября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Женщина погибла в Новой Каховке Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили 24 сентября в оперативных службах города.

РИА Новости/Таисия Воронцова

Представитель оперативных служб уточнил, что погибла женщина 1984 года рождения.

Это произошло при миномётном обстреле украинскими военными автобусной остановки, на которой находились люди. Мужчина 1974 года рождения получил ранения и попал в больницу.

Об обстреле автобусной остановки в Новой Каховке в микрорайоне Основа накануне, 23 сентября, сообщил Telegram-канал «Главное в Херсоне и области».

«В результате прилёта трёх мин погибла женщина, 49-летний мужчина с тяжёлыми ранениями доставлен в больницу Скадовска», — уточнил канал.

Из-за обстрела со стороны ВСУ в населённых пунктах Новокаховского городского округа получили повреждения лини электропередачи. В результате в посёлке Днепряны произошло аварийное отключение электроснабжения. Обесточенными оказались сёла Новые Лагери и Песчаное.

Утром 24 сентября глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двух пострадавших — женщине и мужчине — в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинская армия обстреляла Куйбышевский район столицы ДНР. Получил повреждение дом в частном секторе.

В Запорожской области 23 сентября ВСУ нанесли по селу Чапаевка ракетный удар. Школьный автобус, стоявший в гараже, получил повреждение.