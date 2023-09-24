Медведь перегородил путь поезду в Новосибирской области
Новосибирск, 24 сентября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области медведь перегородил дорогу поезду. Об этом сообщают очевидцы.
«Перегон Барабинск — Труновское. Медведь остановил поезд», — говорят очевидцы.
Инцидент случился ночью 24 сентября. На кадрах с места события видно, что медведь перегородил железнодорожные пути и не торопится уходить. На видеозаписи также можно увидеть приехавшую на место машину полиции.
Как сообщало 23 сентября ИА Регнум, медведица с тремя медвежатами захватила дачный посёлок в Сахалинской области. Медведи пристрастились гулять по территории посёлка «Малинка» в селе Троицкое. Животные не боятся подходить близко к жилым домам. Жители посёлка пожаловались, что у кого-то медведи перевернули улей, а у кого-то сломали грушу.