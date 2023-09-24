Новосибирск, 24 сентября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области медведь перегородил дорогу поезду. Об этом сообщают очевидцы.

Артем Геодакян/ТАСС

«Перегон Барабинск — Труновское. Медведь остановил поезд», — говорят очевидцы.

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Инцидент случился ночью 24 сентября. На кадрах с места события видно, что медведь перегородил железнодорожные пути и не торопится уходить. На видеозаписи также можно увидеть приехавшую на место машину полиции.

Как сообщало 23 сентября ИА Регнум, медведица с тремя медвежатами захватила дачный посёлок в Сахалинской области. Медведи пристрастились гулять по территории посёлка «Малинка» в селе Троицкое. Животные не боятся подходить близко к жилым домам. Жители посёлка пожаловались, что у кого-то медведи перевернули улей, а у кого-то сломали грушу.