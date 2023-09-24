Москва, 24 сентября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Учёные со всего мира ищут способ вскрыть гробницу императора Китая Цинь Шихуанди, хозяина Терракотовой армии. Мавзолей обнаружили почти полвека назад, однако, несмотря на полное исследование находки, гроб правителя остался нетронутым. В причине разбирались журналисты агентства РИА Новости.

Петр Ковалев/ТАСС Фигуры воинов комплекса гробницы Цинь Шихуанди

Весной 1974 года один из китайских фермеров вместе с братьями решил вырыть у подножья горы Лишань новый колодец. Тогда они обнаружили первую статую из глины в натуральную величину. Рядом с усыпальницей обнаружили также фрагменты керамики, стрелы и другие артефакты. В том же году китайские археологи приступили к раскопкам. Через пару лет учёным удалось открыть первый участок Терракотовой армии, который состоял из шести тысяч глиняных фигур воинов, лошадей и колесниц.

В материале отмечается, что главная задача Терракотовой армии охранять покой императора Цинь Шихуанди, чью усыпальницу обнаружили фермеры, которую до сих пор не смогли вскрыть.

«Ртуть — причина, по которой специалисты до сих пор не могут попасть в погребальную камеру правителя», — говорится в материале.

Дело в том, что именно этим жидким металлом, согласно древним источникам, строители наполнили проложенные в центре комплекса реки. В 2020 году учёные косвенно подтвердили этот факт. Проведённые исследования показали, что концентрация вещества в непосредственной близости от усыпальницы в разы выше допустимой нормы.

Подтверждают эту версию и исторические записи, согласно которым правитель Шихуанди с ранних лет хотел обрести бессмертие. При жизни император неоднократно поручал подданным найти снадобье, дарящее вечную жизнь. Однако в 210 году до н. э. китайский правитель скончался. Причиной смерти Шихуанди, как считается, стало отравление пилюлями со ртутью. Император употреблял их по совету придворных алхимиков, которые полагали, что этот металл является компонентом эликсира бессмертия.

Теперь современные учёные ищут способ, как обойти древние ловушки. Недавно специалисты предложили новый метод с применением субатомных частиц, который позволит заглянуть внутрь усыпальницы без нарушения её целостности, но эту инициативу пока не реализовали на практике.

Более 30 лет ушло на строительство усыпальницы для императора Шихуанди. Считается, что это не просто мавзолей, а полноценный город с дворцами, садами, казармами, конюшнями и охраняющей всё это Терракотовой армией.

Как сообщало 16 сентября ИА Регнум, на юге Перу археологи нашли семь гробниц возрастом около 900 лет до рождества Христова. Учёные национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга обнаружили гробницы с человеческими останками. Там же нашли предметы из керамики и изделия из золота. Специалисты предположили, что захоронения носили религиозный характер.