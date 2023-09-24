Берлин, 24 сентября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Берлин собирается поставить Киеву 50 надводных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны Германии.

Как уточнили в бундесвере, их направят Украине в рамках пакета поддержки на сумму около €400 млн, в который также войдут зенитные самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, снаряды, мины и бронетехника.

«Кроме того, 50 надводных дронов помогут отбросить [противоборствующую сторону] не только на суше, но и на море», — говорится в сообщении на сайте минобороны.

В ведомстве отметили, обещанное оборудование необходимо поставить о Украине как можно скорее.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны Германии Борис Писториус 18 сентября объявил о выделении Украине нового пакета помощи на €400 млн. В него войдут боеприпасы ― разрывные и миномётные снаряды, противоминные ракеты, а также бронемашины, электрогенераторы и отопительные системы.

В тот же день депутат бундестага Родерих Кизеветтер сообщил, что Германия в ближайшие дни может принять решение о поставке на Украину крылатых ракет Taurus. Он призвал Берлин, как и других партнёров по НАТО, заключить контракты с Украиной о применении оружия.

По данным министерства финансов Германии, с начала проведения специальной военной операции сумма расходов Берлина на военную помощь Киеву приблизилась к €5,2 млрд.

При этом немецкий политолог и профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер считает, что уже в скором времени как финансовая, так и военная западная помощь Украине значительно сократится. По его словам, активная поддержка Киева может прекратиться в преддверии выборов в США. Эксперт предположил, что поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться ещё полгода.

Кроме того, экс-депутат бундестага Ян ван Акен заявил, что бесконечные поставки западного оружия не помогли Украине достичь результатов, поэтому следует прекратить вооружать ВСУ.