Брюссель, 24 сентября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Вступление Украины в ЕС будет означать конец сонной сиесты для Европейского союза, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Guardian.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Странам ЕС уже сейчас, после начала СВО, пришлось «проснуться после сиесты» по расходам на оборону. До сих пор они жили под американским ядерным зонтиком, но всё изменилось.

По словам Борреля, если Украину примут в ЕС, чистый выигрыш будет только у неё. Евросоюзу же придётся провести серьёзные реформы, но и Киеву тоже. Реформы ЕС коснутся, прежде всего, процессов голосования при принятии различных решений.

Он отметил, что потенциальное членство Украины означает конец «сонной сиесты». По словам дипломата, в ЕС ничего не происходило долгие годы, и именно Украина создала новую динамику.

«Мы травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы всё ещё помним, что посредством торговли и отстаиванию верховенства закона мы можем влиять на мир. Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому», — сказал Боррель.

Как сообщало ИА Регнум, о необходимости глубокого реформирования, с которым столкнётся ЕС с приходом Украины, заявил экс-глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Проблему он видит в том, что реформы неизбежно натолкнутся на разногласия внутри ЕС.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон 18 сентября заявил, что ЕС не будет упрощать Украине процедуру интеграции. Брюссель готов помогать Украине, но ни один из необходимых этапов в её интеграции отменять нельзя.