При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека
Донецк, 24 сентября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Жертвами обстрела со стороны Вооружённых сил Украины стали два жителя Куйбышевского района Донецка. Об этом 24 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«При обстреле Куйбышевского района по улице Умова получили ранение мужчина 2002 года рождения и женщина 1948 года рождения», ― написал мэр в Telegram-канале.
Он также добавил, что один из снарядов попал в частный дом. Здание загорелось.
Также мэр разместил в соцсети фотографии с последствиями обстрела детского сада №305 и многоквартирных жилых домов на улице Космонавтов в Куйбышевском районе.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, за период с 21:00 23 сентября до 9:00 24 сентября украинская армия трижды обстреляла Донецк. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ выпустили семь снарядов калибра 155 мм.
Как сообщало ИА Регнум, за сутки 23 сентября ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики различными боеприпасами, в том числе американскими противорадиолокационными ракетами HARM. В ДНР зафиксировали 20 обстрелов. На горловском направлении украинские военные совершили восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии, на ясиноватском ― два.
Под огнём украинской реактивной и ствольной артиллерии оказались столица региона Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка, Горловка, Ясиноватский район и Озеряновка.
Жители посёлка шахты имени Н. А. Изотова в Никитском районе Горловки 23 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ остались без электроснабжения.