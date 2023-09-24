Донецк, 24 сентября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Жертвами обстрела со стороны Вооружённых сил Украины стали два жителя Куйбышевского района Донецка. Об этом 24 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Telegram-канал Алексея Кулемзина Последствия обстрела многоквартирных жилых домов на улице Космонавтов в Куйбышевском районе

«При обстреле Куйбышевского района по улице Умова получили ранение мужчина 2002 года рождения и женщина 1948 года рождения», ― написал мэр в Telegram-канале.

Он также добавил, что один из снарядов попал в частный дом. Здание загорелось.

Также мэр разместил в соцсети фотографии с последствиями обстрела детского сада №305 и многоквартирных жилых домов на улице Космонавтов в Куйбышевском районе.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, за период с 21:00 23 сентября до 9:00 24 сентября украинская армия трижды обстреляла Донецк. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ выпустили семь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 23 сентября ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики различными боеприпасами, в том числе американскими противорадиолокационными ракетами HARM. В ДНР зафиксировали 20 обстрелов. На горловском направлении украинские военные совершили восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии, на ясиноватском ― два.

Под огнём украинской реактивной и ствольной артиллерии оказались столица региона Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка, Горловка, Ясиноватский район и Озеряновка.

Жители посёлка шахты имени Н. А. Изотова в Никитском районе Горловки 23 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ остались без электроснабжения.