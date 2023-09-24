Пропавшую в лесу сахалинку нашли мёртвой
Пенсионерку, пропавшую в лесу в Сахалинской области, нашли мёртвой
Южно-Сахалинск, 24 сентября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В Сахалинской области завершили поиски пропавшей в лесу в Охинском районе 64-летней Галины Балясниковой. Её нашли мёртвой. Об этом 24 сентября сообщил глава муниципалитета Евгений Михлик.
«Женщина заблудилась и, к сожалению, не смогла найти дорогу самостоятельно», — написал Михлик в Telegram-канале.
Он уточнил, что пожилая женщина ушла в лес за брусникой 22 сентября. На следующий день на её поиски отправились сотрудники полиции и волонтёры.
Позже к поиску подключили дрон, а также вертолёт авиалесоохраны и автотранспорт.
Глава муниципалитета выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что администрация округа окажет помощь в организации всех похоронных мероприятий.
Как сообщало ИА Регнум, в Нижегородской области 22 июля сотрудники полиции нашли женщину, которая ушла за грибами пять дней назад и заблудилась. Её обнаружили в лесном массиве в четырёх километрах от места её проживания.
В июне жительница Бурятии ушла в лес за ягодами, заблудилась и провела там 18 дней. Спасатели нашли её живой.
В Читинском районе Забайкальского края 23 сентября обнаружили тело пенсионерки, которая пять дней назад ушла за грибами в лес.