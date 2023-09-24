Южно-Сахалинск, 24 сентября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В Сахалинской области завершили поиски пропавшей в лесу в Охинском районе 64-летней Галины Балясниковой. Её нашли мёртвой. Об этом 24 сентября сообщил глава муниципалитета Евгений Михлик.

Telegram-канал Евгения Михлика

«Женщина заблудилась и, к сожалению, не смогла найти дорогу самостоятельно», — написал Михлик в Telegram-канале.

Он уточнил, что пожилая женщина ушла в лес за брусникой 22 сентября. На следующий день на её поиски отправились сотрудники полиции и волонтёры.

Позже к поиску подключили дрон, а также вертолёт авиалесоохраны и автотранспорт.

Глава муниципалитета выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что администрация округа окажет помощь в организации всех похоронных мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, в Нижегородской области 22 июля сотрудники полиции нашли женщину, которая ушла за грибами пять дней назад и заблудилась. Её обнаружили в лесном массиве в четырёх километрах от места её проживания.

В июне жительница Бурятии ушла в лес за ягодами, заблудилась и провела там 18 дней. Спасатели нашли её живой.

В Читинском районе Забайкальского края 23 сентября обнаружили тело пенсионерки, которая пять дней назад ушла за грибами в лес.