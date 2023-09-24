Москва, 24 сентября, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что после матча девятого тура чемпионата России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо» понимаешь, как деградировал футбол в России.

РИА Новости/Валерий Мельников

«После того, как на неделе смотрели Лигу чемпионов и Лигу Европы, понимаем, как деградировали наши команды <…>Хотелось бы общего уровня выше», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Вечером 23 сентября на стадионе «красно-белых» в Тушине состоялся матч между «Спартаком» и «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Тео Бонгонда с передачи Александра Соболева. Это произошло на седьмой минуте матча.

По словам Шишкарева, Соболев скорее всего отдавал мяч на удачу. При этом, как отметил глава Федерации гандбола России, Тео Бонгонда забил шикарный гол, в три касания принял, подработал и пробил. Шишкарев добавил, что сам гол получился замечательный.

После этой победы «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). Самарский клуб «Крылья Советов» набрали 18 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. За ними следует «Краснодар». Команда набрала 18 очков, сыграв вничью с грозненским «Ахматом». Следующим в таблице идёт «Зенит». Петербуржцы набрали 17 очков после разгромной победы над соперниками из казанского «Рубина». «Динамо» занял пятую строчку таблицы, набрав 15 очков.

Программа девятого тура РПЛ продолжится 24 сентября. Пройдут матчи «Пари НН» — «Оренбург», «Зенит» — «Локомотив», «Ростов» — ЦСКА и «Краснодар» — «Урал». Также 25 сентября «Факел» встретится с казанским «Рубином».