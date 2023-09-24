Махачкала, 24 сентября, 2023, 09:49 — ИА Регнум. В Дагестане водитель автомобиля нарочно бил ребёнка, катавшегося на велосипеде. Видео с инцидентом появилось в Сети и попало в поле зрения правоохранительных органов. Об этом 24 сентября сообщила руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева.

МВД по РД

«Приславшие видео утверждают, что события произошли сегодня (23 сентября. ― Прим. ред.) часом ранее, судя по дате на изображении, съёмка произведена вчера. Возможно, дата выставлена неверно», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

На кадрах видео мальчика на велосипеде догоняет автомобиль «Жигули», машина разворачивается и задним ходом намеренно сбивает ребёнка с ног. После этого двое молодых людей вышли из машины и начали толкать пострадавшего.

По данным СМИ, инцидент произошёл в дагестанском селе Агачул. Сотрудники полиции уже установили личность злоумышленника. По имеющейся информации, ему 15 лет. Подростка доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Как сообщало ИА Регнум, в Калининграде трёхлетний ребёнок погиб накануне дня рождения. Трагедия произошла вечером 21 сентября. Мальчик гулял вместе с родителями, выскочил на плохо освещённую проезжую часть из-за стоящего транспорта и попал под колёса проезжавшей мимо БМВ. В результате ДТП юный пешеход получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.

Седьмого сентября мотоциклист сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе на юге Москвы. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу.