Москва, 24 сентября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Военные российской группировки «Запад» сорвали на купянском направлении попытку ротации ВСУ, сообщил 24 сентября начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военные не дали провести ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады. ВСУ пытались осуществить ротацию в районе села Берестовое в полосе обороны 1-й танковой армии.

«Огнём артиллерии группировки ротация сорвана», — сообщил Зыбинский.

Кроме того, «Запад» нанёс авиаудар по пунктам временной дислокации подразделений 44-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах сёл Копанки и Першотравневое.

Также российские военные уничтожили два танка Leopard, две буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» калибра 152 мм и миномётный расчёт в районах села Стельмаховка, урочища Кринички, сёл Песчаное и Петропавловка.

«Общие потери противника составили более роты живой силы, два пикапа, один беспилотный летательный аппарат», — уточнил Зыбинский.

Как сообщало ИА Регнум, на купянском направлении потери ВСУ за неделю составили 215 военных. Также российские военные за этот период уничтожили шесть единиц бронетехники, 24 артиллерийских орудия, зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США.

Российские военные в зоне СВО уничтожили, применяя ПТУР, танк Leopard германского производства. В нём находился экипаж, состоящих полностью из военнослужащих ВС Германии.