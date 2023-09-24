Осло, 24 сентября, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Экономики пяти европейских стран ощутимо пострадали на фоне проведения российской спецоперации на Украине. Об этом сообщило норвежское онлайн-издание ABC Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM

Исследование швейцарского Центрального банка, на которое ссылается издание, показало, что мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии.

По данным аналитиков, с февраля прошлого года Европа, в частности, пережила резкий рост цен на энергоносители, нашествие мигрантов, а также направляла значительные средства на военные расходы. В результате в европейских странах произошёл скачок инфляции и замедление экономического роста.

По оценке специалистов, если бы конфликта на Украине не было, то ВВП этих государств могли быть на 0,1–0,7% выше текущих значений, а инфляция находилась бы на 0,2–0,4% ниже.

При этом швейцарские специалисты прогнозируют ухудшение ситуации в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, профессор кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Полтарыхин заявил корреспонденту ИА Регнум 26 июня, что из стран Европы в наихудшем положении в настоящее время находится Германия, чьё правительство нивелирует все прежние экономические достижения ФРГ и снижает её ресурсный потенциал. При этом он подчеркнул, что, учитывая зависимость многих европейских стран от экономики Германии, перспективы ЕС остаются туманными.

Исследование Национального банка Швейцарии показало, что негативный эффект от конфликта на Украине для европейской экономики удвоится через пару лет. Отмечалось, что конфликт спровоцировал заметный рост инфляции в странах Евросоюза. Так, без кризиса к концу 2022 года инфляция в Европе была бы ниже на 0,2–0,4%, а ВВП бы увеличился на 0,1–0,8%.

Обозреватель Крис Джайлс в статье для Financial Times отметил, что европейские экономики ждут «месяцы несчастья». По его словам, доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придётся повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи.

После начала спецоперации на Украине 176 крупных европейских компаний потеряли на российском рынке минимум 100 млрд евро. В частности, промышленные холдинги потеряли в России €13,6 млрд.