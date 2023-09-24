Москва, 24 сентября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Эмбарго стран Восточной Европы на сельскохозяйственную продукцию с Украины может дорого обойтись Киеву. Ежемесячные потери могут составить почти $230 млн. Об этом свидетельствуют данные статистических служб Словакии, Венгрии и Польши.

Алексей Коновалов/ТАСС

Самые значительные потери Украина может понести из-за запрета Польши ввозить из этой страны пшеницу, кукурузу, пшеничную муку, семена рапса, подсолнечника, а также некоторые виды жмыха. За последние четыре месяца прошлого года Варшава закупила у Украины этих товаров на $112 млн.

Из-за запрета Венгрии на ввоз 24 видов продуктов питания, включая зерно, некоторые виды семян, сахар, масло и мед, Украина может не досчитаться $89 млн ежемесячно, сообщило РИА Новости. Эмбарго Словакии будет стоит Украине в среднем $26,4 млн каждый месяц.

Как сообщало ИА Регнум, несмотря на то, что Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, Польша продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением. Аналогичным образом поступили Словакия и Венгрия.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что киевские власти не ожидали такого жёсткого решения по вопросу экспорта зерна. В ответ на это Украина пообещала ввести запрет на импорт ряда польской сельскохозяйственной продукции. Киевский лидер Владимир Зеленский пригрозил международным арбитражным судом, если ЕС продлит эмбарго. Он обратился к ЕК, заявив о нетерпимости к нарушению соглашения об ассоциации и условий свободного рынка.

Киев 18 сентября подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе из-за запрета на ввоз украинского зерна.

Экс-премьер-министр Словакии, глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо назвал такой шаг Киева верхом наглости. По его словам, это подтверждает несостоятельность Украины в качестве партнёра.