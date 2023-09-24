Берлин, 24 сентября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. В Германии предложили открыть ряд пунктов контроля на границах с Польшей и Чехией. Об этом заявила германский министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она пояснила, что этот контроль дополнит те проверки, которые сейчас выборочно осуществляют пограничники. Где и сколько установят этих пунктов, чиновник не уточнила.

«Подобный дополнительный контроль должен сопровождаться наблюдением за всей приграничной территорией посредством выборочного досмотра», — сказала Фезер.

Она добавила, что полиция Германии должна получить также право действовать на чешской территории в рамках сотрудничества для противостояния проникновения нелегальных мигрантов на территорию ФРГ. По словам Фезер, со Швейцарией такая договорённость работает.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 сентября заявил, что страна сейчас находится на грани своих возможностей по приёму мигрантов, пуская на свою территорию треть всех беженцев, которые идут в ЕС.

По словам германского президента, сложилась чрезвычайная по тяжести ситуация. Мигранты прибывают из Сирии, Афганистана, других стран Востока. Также в Германии находятся свыше миллиона беженцев с Украины. Он сравнил происходящее с ситуацией в Италии.

Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил 23 сентября о необходимости введения строгого контроля на границе с Польшей. Со своей стороны, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал нелегальную миграцию силой, разрушающей Евросоюз.