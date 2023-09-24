Вашингтон, 24 сентября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден сбился в ходе своей речи на выступлении перед фондом темнокожей фракции Конгресса США.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он остановился на рассказе о том, почему решился возглавить страну. Речь идёт именно о той истории, которую глава Белого дома повторил дважды почти дословно, когда говорил со спонсорами его избирательной кампании 21 сентября.

В ходе той встречи американский лидер забыл сказанное им и через несколько минут вновь произнёс те же слова. В процессе нового выступления Байден остановился, говоря о своём сыне Бо, который умер в 2015 году, когда действующий американский лидер работал вице-президентом в администрации 44-го главы Белого дома Барака Обамы.

Президент попытался восстановить ход своей речи, но не смог и продолжил выступление, говоря о своём покойном сыне. Байден также заявил, что в те годы планировал начать писать книгу и якобы даже не думал баллотироваться на пост главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября президент США выступал на мероприятии в Институте испаноязычного собрания в Конгрессе. В ходе речи Байден заявил, что восхищен «чернокожей фракцией в Конгрессе», неправильно назвав представителей своей аудитории.

Глава государства решил не поправлять себя или переводить всё в шутку, как это часто делает на массовых мероприятиях, а просто продолжил говорить. Джо Байден 21 сентября попал в неловкую ситуацию во время совместного выступления с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава Белого дома врезался в флаг Бразилии, а также забыл про рукопожатие со своим коллегой в рамках окончания пресс-конференции. Кроме того, Байден уронил наушник, через который он должен был слушать переводчика.