Хельсинки, 24 сентября, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Финские профсоюзы проведут ряд акций против правительственной политики, сообщила YLE.

Иван Шилов ИА Регнум

О протестах предупредило Центральное объединение профсоюзов SAK. Финские трудящиеся намерены активно протестовать против планируемых сокращений на производствах. Также они выступят против реформ, ухудшающих положение наёмных работников.

Участники протестов проведут марши и демонстрации. Первое мероприятие состоится через два дня — 26 октября. В неделю SAK будет проводить по три протестных акции на протяжении трёх недель.

В SAK входят 17 профсоюзов Финляндии, в том числе профсоюзы от ряды промышленных предприятий, а также транспорта, учреждений культуры, сферы услуг.

Поводом для недовольства политикой правительства со стороны трудящихся стала программа на ближайшие четыре года, ухудшающая положение наёмных работников и касающаяся процедур увольнения, оплаты больничных и других моментов.

Как сообщало ИА Регнум, финская железнодорожная госкомпания VR Group в начале месяца анонсировала сокращение работников. Из 1200 сотрудников уволят 80.

Как заявили в руководстве компании, предприятию стало труднее работать после пандемии, из-за инфляции и экономического спада. Немаловажный фактор, усугубивший ситуацию, — отказ Финляндии от железнодорожного сообщения с Россией.