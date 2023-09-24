Москва, 24 сентября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. На сегодняшний день самым распространённым языком, которым пользуется подавляющее большинство хакеров в мире, является китайский. Об этом сообщил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Павел Бедняков/РИА Новости Евгений Касперский

«В большинстве своём хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский», ― уточнил он в беседе с РИА Новости.

Русский язык оказался на четвёртом месте по популярности. Затем идут английский и broken english, а также турецкий.

Касперский предупредил, что с каждым днём киберпреступники становятся всё более изощрёнными и профессиональными. Хакерами в основном являются так называемые студенты, низкий-средний класс.

«Они общаются между собой и объединяются в банды», ― подчеркнул специалист.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа пресс-служба Сбербанка предупредила об опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi. В финансовой организации заявили о том, что злоумышленники научились создавать поддельные точки доступа к интернету, чтобы похищать персональные данные, а в последующем и средства граждан. Для того чтобы защитить себя и свой гаджет, пользователям необходимо убедиться, что Wi-Fi точка использует шифрование WPA2/WPA3.

Хакеры разработали вирус, шантажирующий пользователей Android. Как стало известно, троян под названием Rasket способен получить доступ к смартфону, чтобы затем вымогать у его владельца деньги. Вирус распространяется под видом приложения для знакомств, чатов для взрослых или приложений с функцией радар-детектора.

В ЦБ России 8 июля сообщили о новой мошеннической схеме обмана россиян. Как заявили в регуляторе, злоумышленники выкладывают в интернет шаблоны документов для финансовой отчётности, которые содержат вирусы.