Мехико, 24 сентября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Куклу-убийцу Чаки, известного персонажа фильма ужасов, и её хозяина-кукловода арестовали сотрудники полиции в Мексике. Об этом 23 сентября сообщают местные СМИ.

Цитата из к/ф «Потомство Чаки» реж Дон Манчини. 2004. США Кукла

Инцидент произошёл в мексиканском городе Монклова. Уточняется, что 40-летний кукловод использовал Чаки для того, чтобы запугивать суеверных людей и вымогать деньги. При этом мужчина нападал на людей, атакуя их с помощью куклы так, что в её руках находился нож.

На самом деле нож руками Чаки держал кукловод, но со стороны людям казалось, что кукла действует сама по себе. Хозяин куклы стал очень популярен в стране после публикации полицией фотографий с задержания его за вымогательство. Пользователи обратили внимание, что полицейские надели наручники не только на кукловода, но и на его куклу-«сообщника».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Тверской суд Москвы продлил до 13 декабря арест администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаилу Полякову, которого обвинили в вымогательстве.

О задержании в Москве администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief, бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова стало известно 14 июля. Материалы поступили и на второго фигуранта дела ― Александра Санина.

По данным следствия, фигуранты организовали работу сети популярных Telegram-каналов, в которых под видом новостей распространялась заведомо ложная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За удаление и отказ от дальнейшего распространения информации фигуранты требовали крупные суммы с граждан, чья репутация задевалась.