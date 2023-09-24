Варшава, 24 сентября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Ненависть поляков к России превышает по своим масштабам любовь к самой Польши, что, в частности причиняет вред польской экономике, пишет газета Myśl Polska.

Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press Антироссийский плакат в Польше

Авторы статьи отмечают, что политика Варшавы состоит в том, чтобы соревноваться в любви к США и Украине и одновременно выражать презрение ко всему российскому. В газете отмечают, что такие шаги затмевают все мысли о судьбе Польши.

В публикации уточняется, что этот поход взяла на вооружение и правящая польская партия «Право и справедливость». По словам журналистов, именно такая политика привела к тому, что американо-индийский торговый маршрут пройдёт в обход российской территории, а это лишит польскую сторону стратегического преимущества.

В статье упоминается про китайский проект Шёлкового пути, который планировали протянуть до города Лодзь в Польше. Русофобия Варшавы и её потакание США, как подчеркивают авторы публикации, порушили намерения Китая в отношении Европы и вместо этого будет реализован другой вариант Шёлкового пути — с конечной остановкой в Тель-Авиве, который продвигают Вашингтон и Нью-Дели.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября газета Politico написала, что на фоне ухудшения польско-украинских отношений позиции партии «Право и справедливость» могут серьезно пошатнуться. Это связано с отношением поляков к беженцам с Украины. Кроме того, охлаждение отношений с Киевом может лишить Варшаву поддержки со стороны США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября заявил, что для Белоруссии соседство с Польшей является не самым комфортным обстоятельством, поскольку Варшава не брезгует подрывными действиями и грубым вмешательством во внутренние дел Минска. Он отметил, что Польша — «достаточно агрессивная страна».