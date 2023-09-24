Назрань, Ингушетия, 24 сентября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. В Ингушетии произошёл взрыв газа. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что сообщение о происшествии поступило в 02:49 мск 24 сентября.

«В городе Назрань по улице Мужахоева в районе новостроек произошёл хлопок газо-воздушной смеси», ― говорится в сообщении.

На место прибыли пожарные. Они установили, что газ взорвался в подвальном помещении мечети.

Пожара после этого не последовало. Также остались целыми несущие конструкции, они не получили повреждений.

«Пострадавших нет», ― добавили в МЧС.

О причинах произошедшего не сообщили.