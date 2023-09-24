Тбилиси, 24 сентября, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи в Грузии. Об этом 24 сентября сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.

aitoff Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 08:00 по местному времени (07:00 мск), эпицентр землетрясения располагался около города Мцхета, расположенного в шести километрах от Тбилиси и в двух километрах от села Норио. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Марокко в результате землетрясения магнитудой 7,0 погибли не менее 2681 человека. Поиски погибших и раненых, которые могут оставаться под обломками зданий, продолжаются. Власти королевства в связи с трагедией объявили трёхдневный национальный траур, на время которого в стране приспустили флаги на всех общественных зданиях.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с произошедшей трагедией.