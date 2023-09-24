Лондон, 24 сентября, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Сержант Вооруженных сил Украины по имени Андрей получил ранение на передовой и дезертировал из своей воинской части после отказа в лечении со стороны командования ВСУ. Об этом он рассказал в беседе с журналистами из газеты The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военнослужащий сообщил, что в госпитале в Виннице, где он оказался после ранения, ему провели операцию, в ходе которой не удалось полностью удалить осколки. Из-за этого, по словам Андрея, он не может полноценно владеть рукой.

Сержант также рассказал, что один из врачей предложил выдать ему справку о непригодности, если тот заплатит $1500 в качестве взятки. Военнослужащий отказался и узнал, что в Германии ему могут сделать полноценную операцию, а после стал планировать поездку в ФРГ.

Командование не разрешило сержанту покидать территорию Украины, поскольку решило, что ранение бойца не настолько тяжелое. Военнослужащий попытался попросить помощи у своего командира, на что также получил резкий отказ.

Эта ситуация заставила Андрея серьёзно задуматься. Он «внезапно осознал», что больше «не будет мясом» для Киева, и решил дезертировать. Сержант утверждает, что «готов скорее прострелить себе ногу», чем вновь оказаться на фронте.

В настоящее время беглец скрывается в своем «убежище» во Львове.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко распространил информацию о том, что на краснолиманском направлении отряд украинских военных самовольно оставил свои позиции. После этого по группе бойцов открыли огонь с ближайшего опорного пункта ВСУ. В результате отряд дезертиров понёс потери.

Как стало известно 25 августа, военнослужащие из 123-й бригады территориальной обороны ВСУ расстреляли 23 своих сослуживца за попытку оставить линию фронта. Убитых объявили пропавшими без вести, чтобы скрыть это преступление.