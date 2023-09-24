Симферополь, 24 сентября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Крыма Леонид Ивлев назвал проявлением осенней депрессии призыв украинских властей к населению покинуть полуостров. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года после того, как части ВСУ позорно бежали из Крыма… Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда… Это обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте», — сказал собеседник агентства.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своём Telegram-канале призвала население полуострова найти способ покинуть Крым и «переждать деоккупацию» на подконтрольной Киеву территории.

Ивлев подчеркнул, что крымчане, в то время как Крым надёжно защищён, вместе со всей страной готовятся отметить десятилетие референдума о воссоединении с Россией. На референдуме 2014 года более 96% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе выступили за вхождение в состав Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, ранее командующий оперативно-стратегической группировкой Вооружённых сил Украины «Таврия» Александр Тарнавский в интервью телеканалу CNN заявил, что минимальной целью украинского контрнаступления является взятие Токмака в Запорожской области. Главной же целью он назвал «возвращение к государственным границам», что включает взятие под контроль полуострова Крым.