Вирджиния, США, 24 сентября, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Мужчина и четверо мальчиков-подростков пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния. Об этом 24 сентября сообщает местная полиция в социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Инцидент произошёл в городе Чесапике. Пострадавшие при стрельбе мужчина и четверо подростков госпитализированы с огнестрельными ранениями. О состоянии раненых не сообщается.

Полиция начала расследование причин и обстоятельств произошедшего. Информация о стрелявшем не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США за 2021/2022 учебный год установлен новый рекорд по числу случаев стрельбы в школах. За прошлый учебный год в американских школах зафиксировали 188 случаев стрельбы, что более чем в два раза больше, чем в предыдущий период, — за 2020/2021 год их произошло 93.

При этом в США за последние пять лет зарегистрировали примерно 1050 происшествий с применением огнестрельного оружия в школах, что значительно превышает статистику за другие аналогичные периоды за прошедшие 50 лет.