Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на фоне заявлений США о поставках России иранских беспилотных летательных аппаратов указал на отсутствие каких-либо доказательств по этой теме.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы сегодня уже столько перечисляли заявлений разных деятелей, и национальных, и международных, которые не имеют под собой никаких фактов, по крайней мере, факты никому не предъявлены», — сказал Лавров в субботу, 23 сентября, на пресс-конференции после завершения работы на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что иранская сторона также неоднократно опровергала подобные заявления, требуя показать хотя бы один дрон, который указывал бы на то, что Иран поставляет России беспилотники.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения американской стороны о том, что Россия и Иран якобы договорились производить на российской территории иранские беспилотные летательные аппараты, заявил, что Москве ничего не известно об этом соглашении.