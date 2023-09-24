Севастополь, 24 сентября, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Икона адмирала Фёдора Ушакова, которая находилась в штабе Черноморского флота в Севастополе, чудом осталась невредимой в результате недавней ракетной атаки ВСУ на город, сообщил в своём Telegram-канале севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Telegram-канал Михаила Развожаева Фотография иконы Фёдора Ушакова

Он уточнил, что при ударе полностью сгорела деревянная рама, однако само изображение святого уцелело.

«Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» — написал глава города.

Развожаев вместе с сообщением опубликовал фотографию иконы после пожара. Губернатор напомнил, что Фёдор Ушаков не проиграл за свою жизнь ни одного сражения и через века покровительствует Севастополю, даря «уверенность в новой Победе».

Он также отметил, что в день памяти адмирала, который празднуется 15 октября, в городе планируется провести крестный ход с чудотворной иконой. Образ пронесут по окрестностям Севастополя.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. При этом пять ракет удалось уничтожить.

В результате нападения ни один гражданский объект в городе не пострадал. Однако в здании штаба Черноморского флота возник пожар, который смогли ликвидировать.

Михаил Развожаев проинформировал, что некоторые ременные укрытия в Севастополе оказались закрытыми во время объявленной тревоги о ракетной атаке. Он дал распоряжение проверить все такие объекты.

После атаки на штаб флота жители Севастополя устроили флешмоб с пением гимна города. Они снимали видеоролики и выкладывали их в социальные сети.