Наступивший 578-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об уцелевшей иконе святого праведного воина Фёдора Ушакова после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота в Севастополе. Как сообщил 24 сентября в своём Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на отца Сергия, деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел. Предсказание на свитке, который держит Ушаков, гласит: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Икона святого праведного воина Фёдора Ушакова, опалённая пожаром после ракетного удара ВСУ. Источник — Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» — подчеркнул глава региона, обнародовав фотографию иконы. Он также напомнил, что Фёдор Ушаков не проиграл ни одного сражения и спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь, дарит уверенность в новой Победе.

Тем временем в Запорожской области российские средства противовоздушной обороны отразили удар ВСУ по Токмаку. А издание The Washington Post сообщает, что противник потерял огромное количество бронетехники в районе Работино и Вербового.

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