Иркутск, 24 сентября, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате столкновения её автомобиля с дорожным ограждением в Аларском районе Иркутской области. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в селе Могоенок на улице Лесная. По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Prius, превысила скоростной лимит. Не справившись с управлением автомобилем на повышенной скорости, женщина въехала в дорожное ограждение.

От полученных в результате ДТП травм до приезда медиков скончалась 33-летняя женщина-пассажирка легкового автомобиля. По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что водитель Toyota в момент ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту смертельного ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что неизвестные на автомобиле умышленно совершили наезд на ребёнка в Дагестане. Личность водителя была оперативно установлена, по предварительным данным, за рулем находился подросток 15-ти лет. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.