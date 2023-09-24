Баку, 24 сентября, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения вопросов по вхождению Нагорного Карабаха в состав страны. Об этом в интервью изданию Politico 23 сентября заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Создана специальная правительственная рабочая группы для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождение Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в составе Азербайджана», — сказал Гаджиев.

По его словам, правительство Азербайджана намерено обеспечить безопасный процесс реинтеграции региона.

Он подчеркнул, что Нагорный Карабах до недавнего прошлого был одной из самых милитаризированных зон в мире, теперь же шансы на долгий мир между Азербайджаном и Арменией гораздо выше.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что целями вооружённых сил страны являются исключительно военные объекты.

Напомним, в октября 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. С учётом этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обострение ситуации в регионе, назвал происходящее внутренним делом Азербайджана.