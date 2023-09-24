Власти Азербайджана создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха
Баку, 24 сентября, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения вопросов по вхождению Нагорного Карабаха в состав страны. Об этом в интервью изданию Politico 23 сентября заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Создана специальная правительственная рабочая группы для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождение Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в составе Азербайджана», — сказал Гаджиев.
По его словам, правительство Азербайджана намерено обеспечить безопасный процесс реинтеграции региона.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах до недавнего прошлого был одной из самых милитаризированных зон в мире, теперь же шансы на долгий мир между Азербайджаном и Арменией гораздо выше.
Как передавало ИА Регнум, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что целями вооружённых сил страны являются исключительно военные объекты.
Напомним, в октября 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. С учётом этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обострение ситуации в регионе, назвал происходящее внутренним делом Азербайджана.