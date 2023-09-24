Москва, 24 сентября, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий выступил с предложением оборудовать во всех российских аэропортах отдельные стойки регистрации на рейс для беременных женщин. Соответствующее письмо Слуцкий направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременность

«Фракция ЛДПР предлагает организовать для беременных женщин во всех аэропортах России специальные стойки для регистрации на рейс во избежание длительного пребывания будущей матери», — говорится в документе, текст которого приводит ТАСС 24 сентября.

Председатель ЛДПР добавил, что на данный момент в России отсутствует единый подход по организацию комфортного и безопасного передвижения и ожидания в аэропортах для беременных женщин, которые, по его словам, являются «главным звеном в повышении демографической конъюнктуры страны».

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин представил проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Проект предусматривает продолжение регулярной поддержки нуждающихся беременных женщин и семей с детьми. Соответствующую помощь смогут получить около 10 миллионов семей. Также в бюджете предусмотрены средства на выплату материнского капитала.