Бейрут, 24 сентября, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Операция по спасению 27 человек была проведена военными моряками и добровольцами из Службы гражданской обороны у берегов Ливана в Средиземном море. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба командования ВС Ливана в социальной сети X (ранее Twitter).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

«Лодка с мигрантами затонула в Средиземном море у берегов Ливана. Спасены все, кто в ней находились», — сказано в тексте.

Уточняется, что спасательная операция проводилась у северного побережья страны в районе Триполи, в 90 км от Бейрута.

Кроме того, была предотвращена попытка вывоза в Европу морским путём нелегальных мигрантов в группе из 42 человек. В сентябре военные арестовали двух человек, организовывавших незаконную переправку мигрантов по морю. В августе военным Ливана удалось пресечь нелегальный вывоз на Кипр 134 человек.

Подразделения по борьбе с незаконной миграцией были созданы в Ливане в 2020 году Высшим советом обороны. За три года власти страны задержали несколько тысяч нелегальных мигрантов из Сирии, Ливана, Палестины, пытавшихся морем достигнуть берегов Европы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале 2023 года ВМС Ливана и миротворцы ООН спасли более 200 мигрантов с лодки, затонувшей в Средиземном море через несколько часов после того, как она покинула северное побережье Ливана. Спасены в общей сложности 232 человека. Два человека, женщина и ребёнок, погибли.