Пхеньян, 24 сентября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответном послании председателю КНР Си Цзиньпину сообщил китайскому главе о своей надежде на дальнейшее развитие сотрудничества Пхеньяна с Пекином, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын в России

Он направил соответствующее письмо ещё 21 сентября. Северокорейский лидер выразил Си Цзиньпину благодарность за его теплые поздравления по случаю 75-й годовщины основания КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Он приехал в страну на бронепоезде по железной дороге.

Одной из целей поездки Ким Чен Ына была его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Беседа глав государств проходила на космодроме Восточный.

Путин и Ким Чен Ын общались как в расширенного формата, так и в формате «один на один».

В ходе встречи лидер Северной Кореи пригласил президента России посетить КНДР. Они также обменялись подарками. Поездка Ким Чен Ына в Россию продолжалась несколько дней.

14 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в октябре планово состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян. Представитель российского лидера отметил, что подготовка к этому ведётся

ЦТАК в свою очередь сообщило, что Ким Чен Ын и Путин собираются разработать 100-летний план отношений России и КНДР.