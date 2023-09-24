Ливадия, Крым, 24 сентября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Житель Крыма исполнил гимн России в квартире на Крымском полуострове, которая раньше принадлежала Владимиру Зеленскому. Видеозапись акции опубликовал телеканал «Крым 24» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мисхор, Большая Ялта

В начале ролика мужчина стоит на улице возле входа в жилой комплекс «Император» в поселке Ливадия, входящем в состав «Большой Ялты». На кадрах крымчанин поет, держа в руках флаг России и размахивая им.

Во второй части видеоролика мужчину показывают уже в самой квартире Зеленского. Он поёт гимн в одной из комнат жилища, стоя на строительных лесах и держа в руках лопату.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая председатель парламента Крыма Владимир Константинов проинформировал, что квартира Зеленского в Ливадии национализирована и оказалась в собственности региона. 1 сентября Константинов заявил, что стоимость национализированной квартиры Зеленского оценили примерно в $300 тысяч.

Площадь жилья составляет 100 кв. метров. Квартиру должны выставить на аукцион для продажи. Средства от реализации этой недвижимости направят на нужды специальной военной операции.

Ранее власти Крыма решили также национализировать ряд других объектов, часть из которых принадлежали экс-премьеру Украины Арсению Яценюку и бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. 16 сентября Владимир Константинов рассказал, что в регионе провели первые восемь аукционов по продаже национализированного таким способом имущества.