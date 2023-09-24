Каракас, 24 сентября, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Правительство Соединённых Штатов Америки рассматривает возможность размещения военной базы на спорной территории Гайаны, заявил в субботу, 23 сентября, глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Осуждаем намерение правительства США милитаризировать ситуацию [в Эссекибо. — Ред.] Южное командование пытается создать военную базу на спорной территории, чтобы создать острие своей агрессии против Венесуэлы и изъять наши энергетические ресурсы», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Иван Хиль подчеркнул, что парламент Венесуэлы одобрил референдум для защиты суверенной территории от американской агрессии. США, по его словам, хотят устроить войну за природные ресурсы.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа РИА Новости со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что Соединённые Штаты Америки и Венесуэла обсуждают возможность временного смягчения санкций. При этом администрации Джо Байдена отметили, что венесуэльская оппозиция отвергла этот план. Кроме того, США испытывают давление со стороны Евросоюза в вопросе отмены санкций против Венесуэлы.