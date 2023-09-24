Вашингтон, 24 сентября, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Дожди, разрушительные ветры, наводнения и опасные приливы принёс тропический шторм «Офелия» в американские штаты Северная Каролина и Вирджиния. Об этом 23 сентября сообщает The Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Шторм достиг побережья штата Северная Каролина 23 сентября и скорость ветра в его эпицентре составляла 113 км/час. Наводнения, вызванные сильными ливнями, наблюдаются по всему побережью штата, масштабы последствий удара стихии пока неизвестны. Без света по состоянию на 23 сентября в Северной Каролине оставались десятки тысяч человек.

К вечеру 23 сентября шторм достиг границ штата Вирджиния, однако его воздействие уже значительно снизилось. Метеорологи уточнили, что по мере продвижения вглубь суши шторм «Офелия» постепенно превратилась в тропическую депрессию, которая является слабой формой тропического шторма, и все предупреждения о штормовых нагонах и тропических штормах были отменены.

Тем не менее специалист по ураганам Национального центра ураганов Филипп Папен предупредил, что угроза сильных ливней с наводнениями остаётся в течение 12-24 часов для восточной части штата Северная Каролина и южной части штата Вирджиния. Ожидается, что 24 сентября «Офелия» пронесётся вдоль североатлантического побережья и достигнет границ штата Нью-Джерси.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в августе на территории американского штата Калифорния готовились к возможным последствиям от удара урагана «Хилари». Ожидались оползни, наводнения, проливные дожди вкупе с сильным ветром. Впервые в истории власти Южной Калифорнии выпустили предупреждение о тропическом шторме с приходом этого урагана. «Хилари» принесла сильные дожди, вызвавшие подтопления в южных районах штата, в том числе в крупных городах Сан-Диего и Лос-Анджелес.

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что климатические изменения и экстремальные погодные условия «опустошающе» влияют на американских граждан. Политик отметил, что администрация предприняла шаги по укреплению готовности противостоять погодным явлениям в связи с приходом сезона ураганов.