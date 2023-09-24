Астрахань, 24 сентября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Девушку, выпавшую из окна восьмого этажа во время мытья окон, спасли врачи Александро-Мариинской больницы в Астраханской области. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба минздрава региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окно

«Настоящее чудо совершили врачи Александро-Мариинской областной клинической больницы. Медики вернули к жизни молодую женщину, которая выпала из окна восьмого этажа, когда мыла окна», — сказано в сообщении.

В больницу девушка была доставлена в критическом состоянии, шансы на её спасение были малы. Врач-травматолог Владимир Шевчук отметил, что за жизнь пациентки боролись всей больницей, медики бросили на спасение девушки все силы.

Хирургическая бригада, в состав которой вошли врач-хирург Дмитрий Пахнов, врач-анестезиолог-реаниматолог Кристина Засорина, операционная сестра Бахытгуль Избатырова, работая профессионально и слаженно, спасла жизнь девушке.

Состояние пациентки стабилизировалось чрез месяц благодаря непрерывному медицинскому уходу и реабилитационным процедурам. Восстановлением пациентки занимались врач-травматолог Евгений Темнов, врач-травматолог Владимир Шевчук, а также отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение травматологии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что семилетний ребёнок выжил после падения с восьмого этажа в Новосибирске. Ребёнка доставили в травматологию, он получил тяжёлые травмы, ему было проведено несколько операций.

Семейный психолог, мать, руководитель Академии безопасности Ольга Бочкова отметила, что всем родителям детей до 8 лет необходимо на окна устанавливать специальные ограничители, чтобы избежать случаев выпадения ребёнка из окна.