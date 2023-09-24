Лондон, 24 сентября, 2023, 04:01 — ИА Регнум. В субботу, 23 сентября, участники британского движения Republic устроили в Букингемском дворце акцию протеста против монархии. Об этом сообщило местное издание The Telegraph.

Лидер движения Republic Грэм Смит, чьи слова приводит The Telegraph, заявил, что это «первый протест против монархии в Букингемском дворце», добавив, что движение продолжит протестовать по всей стране, а следующая акция запланирована на 7 ноября.

«Активисты республиканского движения вызвали возмущение после проведения акции протеста против монархии в Букингемском дворце. Участники движения пробрались в королевский дом вскоре после полудня, притворившись туристами», — говорится в материале.

В Большом зале активисты сфотографировались в футболках с надписью «Не мой король». Шестеро активистов сразу же были задержаны сотрудниками службы безопасности, их вывели через главные ворота.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая перед коронацией британского монарха Карла III полиция Великобритании задержала у Трафальгарской площади шестерых членов антимонархической группы Republic. Возле центральной улицы Карлтон-хаус-террас, расположенной около маршрута на коронацию, тоже были задержания.