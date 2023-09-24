Вашингтон, 24 сентября, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Ни одна страна в мире не желает увеличения числа ядерных государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам его участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Так он оценил заявление Эр-Рияда о возможном размещении на своей территории ядерного оружия в случае его появления у Ирана.

«Я отношусь к этому как к констатации факта: никто не хочет на планете появления новых ядерных государств», — сказал глава ведомства.

Кроме того, Лавров напомнил, что иранские власти не раз подтверждали, что у них нет планов владеть ядерным оружием. Он также отметил, что духовный лидер Али Хаменеи выпустил фетву против этого вида вооружений.

Министр подчеркнул, что Россия надеется, что поскольку у Тегерана не будет ядерного оружия, то и у других ближневосточных стран его не появится.

«Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд будет вынужден заполучить ядерное оружие для уравновешивания сил, если иранская сторона тоже обзаведётся им. Вместе с тем он отметил, что мир больше не может столкнуться с трагедией, которая коснулась японского города Хиросимы, подвергшегося ядерной бомбардировке в 1945 году.

Принц предупредил, что применение ядерного оружия какой-либо страной заставит весь остальной мир начать с ней войну. В августе 2022 года глава агентства по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами заявил, что Тегеран в скором времени станет способен создать ядерную бомбу, но не будет этого делать.