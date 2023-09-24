Вашингтон, 24 сентября, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Присоединение Украины к НАТО не входит в интересы США. Такое заявление сделал претендент на пост главы Белого дома от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис, сообщает 22 сентября агентство Bloomberg.

(сс) Gage Skidmore Рон Десантис

Кроме того, Десантис указал, что не стоит давать Киеву «карт-бланш» на финансирование, помощь должна выделяться только если она будет использована для завершения конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение своей кандидатуры в президенты от Республиканской партии, визит в США Владимир Зеленский совершил только лишь ради денег, а для Вашингтона пришло время «очнуться» и подумать о своих интересах.

Рамасвами считает, что правительство США вводит в заблуждение о происходящем на Украине. Кандидат пообещал, что в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году примет контроль России над возвращёнными территориями, снимет санкции, а также заблокирует кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем.