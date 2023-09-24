Москва, 24 сентября, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Российская фигуристка Таисия Проскурякова больше не будет выступать на льду под музыку немецкой группы Rammstein. Об этом она заявила в комментарии «Матч ТВ».

KinkESizemore На концерте Rammstein

Спортсменка уточнила, что такое решение приняли её тренеры.

«Решение тренерского штаба», — сказала Проскурякова.

23 сентября фигуристка выступила с короткой программой на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве. Один из отрезков музыкальной программы включал песню Sonne, которая является композицией Rammstein.

Позже спортсменка сообщила, что музыка для её следующих выступлений будет изменена.

Проскурякова уже не первая среди тех, кто решила отказаться от выступления под Rammstein. 16 и 17 сентября в Москве сборная России по фигурному катанию провела контрольные прокаты. Фигурист Пётр Гуменник готовился выступить с новой программой под песню Rammstein, однако на прокатах он повторил прошлогоднее выступление.

Его тренер Вероника Дайнеко пояснила, что за несколько дней до контрольных прокатов мероприятия в Москве появилась информация о том, что выступать под указанную немецкую группу нежелательно и новую короткую программу не успели поставить.

Речь идёт о письме, направленном в Минспорта и Федерацию фигурного катания на коньках России. Авторы обращения указали на то, что музыка Rammstein является неподходящим и непатриотичным музыкальным сопровождением для выступлений на льду.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в Госдуме есть вопросы поважнее, чем запрет музыки для Петра Гуменника. Она выразила мнение, что в музыке фигуриста нет ничего криминального, и отметила, что не понимает, почему люди боятся говорить на эту тему.