Каир, 24 сентября, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Вылет пассажирского авиарейса из египетского города Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург задержали на 17 часов. Об этом 23 сентября сообщает РЕН ТВ.

Египет

Авиарейс UJ 712 египетской авиакомпании Almasria Airlines должен был вылететь в 06:05 мск, 23 сентября. Однако самолёт покинул аэропорт в Шарм-эль-Шейхе только в 23:30 мск.

Авиарейс направляется в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где совершит посадку в 04:00 мск 24 сентября. Причины такой длительной задержки вылета устанавливаются. Представители авиаперевозчика пока не комментировали ситуацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что компания Red Sea Airlines сообщила Росавиации и «Интуристу» об отмене полётной программы по маршруту Москва ― Шарм-эль-Шейх ― Москва с 8 по 17 сентября по техническим причинам.

По данным «Интуриста», из-за отмены рейса египетской авиакомпании Red Sea Airlines 8 сентября не смогли вылететь в Россию около 180 туристов. Централизованного вывоза на родину они будут ждать в отеле Coral Sea, куда их всех направили. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, рассматривали предложения по предоставлению борта нескольких авиакомпаний. Затем было принято решение, что застрявших в Египте пассажиров местной авиакомпании Red Sea Airlines вывезут рейсом авиакомпании Azur Air.