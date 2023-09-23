Коннектикут, США, 24 сентября, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Президент Чехии Пётр Павел, прибывший в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в субботу, 23 сентября, посетил оружейный завод Colt в Хартфорде (штат Коннектикут).

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Завод Colt в штате Коннектикут стал последней остановкой Павела в ходе визита в США… производитель огнестрельного оружия с 2021 года принадлежит чешской группе Colt CZ, которая до прошлого года называлась CZG», — сообщило агентство ЧТК.

В ходе посещения завода Пётр Павел отметил, что Чехии удалось создать огромный капитал, который смог поглотить такие культовые бренды, как Colt. На предприятии производят различное огнестрельное оружие, в том числе револьверы Colt Python, винтовки M4 и M16.

Агентство отметило, что холдинг Colt CZ является ведущим мировым производителем стрелкового оружия и боеприпасов для вооружённых сил. Преимущество продукция реализуется под торговыми марками Colt, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, 4M Systems.

Как передавало ИА Регнум, концерн Rheinmetall, производящий немецкие танки Leopard 2, испортил свою репутацию из-за конкуренции и потерь Вооружённых сил Украины, которые используют боевые машины концерна. По данным Deutschr Wirtschafts Nachrichten, немецкий концерн на протяжении десятилетий производил востребованную во всём мире высокотехнологичную продукцию, однако переданные Украине танки не смогли показать свою эффективность.