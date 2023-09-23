Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили украинский кризис и зерновую сделку
Глава МИД Турции Фидан и генсек ООН Гутерреш обсудили Украину и зерновую сделку
Вашингтон, 24 сентября, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и генсек Организации Объеденных Наций Антониу Гутерриш провели встречу на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН и обсудили ряд вопросов, включая черноморскую зерновую инициативу и ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.
Кроме того, они подняли вопрос, касающийся Кипра.
Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Антониу Гутерриш и глава МИД России Сергей Лавров не обсуждали принципиально новых моментов зерновой сделки в ходе их беседы в Нью-Йорке. Вместе с тем он уточнил, что в ходе переговоров генсек и российский министр затронули усилия по реализации меморандума Россия — ООН для обеспечения доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля 2023 года. При этом инициатива продлевалась несколько раз. Москва объявила, что решение о прекращении её участия в соглашении связано с систематическим неисполнением условий российской стороны другими участниками сделки.
Кроме того, этот шаг был сделан из-за того, что Киев фактически превратил договорённости в свой коммерческий проект, снабжая украинским продовольствием богатые страны Запада, а не нуждающиеся государства, как это планировалось изначально.
19 сентября верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит шансов, что договоренности с Россией по зерновой сделке будут достигнуты.