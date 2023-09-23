Вашингтон, 24 сентября, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и генсек Организации Объеденных Наций Антониу Гутерриш провели встречу на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН и обсудили ряд вопросов, включая черноморскую зерновую инициативу и ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

Кроме того, они подняли вопрос, касающийся Кипра.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Антониу Гутерриш и глава МИД России Сергей Лавров не обсуждали принципиально новых моментов зерновой сделки в ходе их беседы в Нью-Йорке. Вместе с тем он уточнил, что в ходе переговоров генсек и российский министр затронули усилия по реализации меморандума Россия — ООН для обеспечения доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля 2023 года. При этом инициатива продлевалась несколько раз. Москва объявила, что решение о прекращении её участия в соглашении связано с систематическим неисполнением условий российской стороны другими участниками сделки.

Кроме того, этот шаг был сделан из-за того, что Киев фактически превратил договорённости в свой коммерческий проект, снабжая украинским продовольствием богатые страны Запада, а не нуждающиеся государства, как это планировалось изначально.

19 сентября верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит шансов, что договоренности с Россией по зерновой сделке будут достигнуты.