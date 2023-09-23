Вашингтон, 24 сентября, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении призвал Баку и Ереван к соблюдению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Un.org Антониу Гутерриш

«Генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавней военной эскалацией в регионе и подчеркнул важность строгого соблюдения режима прекращения огня», — говорится в сообщении ООН, которое приводит РИА Новости.

Генеральный секретарь организации на переговорах с главой МИД Армении Араратом Мирзояном подчеркнул, что ООН поддерживает все посреднические усилия для достижения долгосрочного мира в регионе.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В минобороны республики подчеркнули, что целями Вооружённых сил Азербайджана являются исключительно военные объекты.

За неделю до начала боевых действий президент России Владимир Путин напомнил, что Армения фактически признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, что было зафиксировано в пражском заявлении.

Как передавало ИА Регнум, Министерство обороны России 20 сентября подтвердило информацию о достижении договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В ведомстве подчеркнули, что в рамках договорённости «незаконные формирования» в Карабахе сдадут всё оружие и военную технику.