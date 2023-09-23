Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Саудовская Аравия готова и дальше прилагать посреднические усилия для урегулирования украинского конфликта, заявил глава внешнеполитического ведомства этого королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе выступления 23 сентября на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Мы готовы продолжить посреднические усилия для решения конфликта вокруг Украины», — сказал он.

Принц также подчеркнул, что необходимо разрешить этот конфликт мирным путём. Министр напомнил, что в августе в саудовском городе Джидде состоялись консультации, посвященные украинскому кризису.

Глава ведомства уточнил, что участие в этой встрече приняли представители «более чем 40 стран и международных организаций».

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя встречу в Джидде, заявил, что международное сообщество должно обратиться к США как истинным инициаторам украинского кризиса. Сенатор также уточнил, что не считает отсутствие России на этом мероприятии сверхъестественно негативным событием.

6 августа агентство DPA проинформировало, что на консультациях в Джидде участники переговоров представили альтернативный план по разрешению украинского конфликта. В отличие от «мирного плана Зеленского» авторы этого текста включили в него пункты о целостности Украины, прекращении огня по всей линии фронта, обмене пленными и начале диалога под эгидой ООН.

1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Саудовская Аравия объяснила России цель встречи в Джидде. По утверждениям Эр-Рияда, мероприятие должно было донести бесперспективность дискуссий без участия Москвы.