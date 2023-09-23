Тель-Авив, Израиль, 24 сентября, 2023, 01:08 — ИА Регнум. В субботу, 23 сентября, в Тель-Авиве прошёл 38-й антиправительственный митинг. Более сотни тысяч участников протеста вышли на улицы с лозунгами против продвигаемой израильским правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы. Об этом сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По оценкам компании Crowd Solutions, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось более 110 тысяч человек. Ранее самые массовые демонстрации против судебной реформы в столице Израиля собирали до 200 тысяч протестующих.

В субботу протестующие заполонили район в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, полностью заблокировали автомобильное движение по близлежащим дорогами и перекрёсткам.

Как передавало ИА Регнум, антиправительственные митинги против судебной реформы проходят в Израиле каждую субботу. Больше всего людей выходит на улицы в Тель-Авиве. В конце июля на одной из таких стихийных протестных акций десять сотрудников полиции получили ранения, за нападения и нарушения общественного порядка были задержаны 18 человек.