В Тель-Авиве прошёл 38-й антиправительственный митинг
Тель-Авив, Израиль, 24 сентября, 2023, 01:08 — ИА Регнум. В субботу, 23 сентября, в Тель-Авиве прошёл 38-й антиправительственный митинг. Более сотни тысяч участников протеста вышли на улицы с лозунгами против продвигаемой израильским правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы. Об этом сообщило РИА Новости.
По оценкам компании Crowd Solutions, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось более 110 тысяч человек. Ранее самые массовые демонстрации против судебной реформы в столице Израиля собирали до 200 тысяч протестующих.
В субботу протестующие заполонили район в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, полностью заблокировали автомобильное движение по близлежащим дорогами и перекрёсткам.
Как передавало ИА Регнум, антиправительственные митинги против судебной реформы проходят в Израиле каждую субботу. Больше всего людей выходит на улицы в Тель-Авиве. В конце июля на одной из таких стихийных протестных акций десять сотрудников полиции получили ранения, за нападения и нарушения общественного порядка были задержаны 18 человек.