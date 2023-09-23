Москва, 24 сентября, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Салют прилетел по зрителям во время пиротехнического шоу. Об этом 23 сентября сообщает РЕН ТВ.

Анна Алябьева ИА REGNUM Файер-шоу

Файер-шоу состоялось в «Парке киноприключений Мастера Панина», его открывали Владимир Епифанцев, Никита Джигурда и хозяин арены каскадер Игорь Панин. Во время пиротехнического шоу на сцене было много огня, и в какой-то момент салют полетел в сторону зрителей. Позднее выяснилось, что одна из пушек, которая должна была стрелять в небо, наклонилась в сторону зрителей.

Хозяин арены шоу Панин утверждает, что пострадавших нет. По его словам, у одной девушки салют испортил футболку, зрительнице выплатили компенсацию. Как уверяет Панин, медицинская помощь ни девушке, ни кому-либо ещё не понадобилась.

«Это был недогоревший салют, попал случайно ей в плечо. Сама девушка не пострадала, только футболка испортилась», — пояснил Панин.

При этом отмечается, что на подобных мероприятиях обязательно должна находиться машина скорой помощи и бригада медиков. Однако выяснилось, что машины не было, она подъехала на место ЧП уже после произошедшего инцидента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подмосковном Серпухове разыскивается мужчина, который подкараулил у подъезда свою бывшую девушку, облил её горючей жидкостью и поджёг. Девушка получила ожоги тела и конечностей.

По факту инцидента заведено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.