Гагра, Абхазия, 23 сентября, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Указ о призыве на военную службу подписал президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба главы республики.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«С первого октября по тридцать первое декабря 2023 года на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу», — сказано в документе.

Кроме того, абхазский лидер подписал указ об увольнении с военной службы. Правительству Абхазии, администрациям районов и города Сухум предписано обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу и с увольнением с неё.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 27 августа президент Абхазии Аслан Бжания в ходе торжественного собрания по случаю 15-летия признания независимости республики Российской Федерацией выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку, оказанную с его стороны.

Россия 26 августа 2008 года признала независимость Республики Южная Осетия, а 9 сентября установила с ней дипломатические отношения. Также Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии.